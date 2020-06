Medien: Ibrahimovic vor Milan-Abschied – nächstes Ziel im Blick

Zlatan Ibrahimovic wird seine Zelte beim AC Mailand nach der Saison wohl wieder abbrechen. Das geht aus einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ hervor, in dem auf ein angespanntes Verhältnis zwischem dem Superstar und seinem Verein verwiesen wird. Im Januar war er von LA Galaxy nach Italien zurückgekehrt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ibrahimovics Vertrag läuft am 30. Juni aus – bis die Saison in der Serie A beendet ist, werde er Milan aber erhalten bleiben. Anschließend kommt offenbar eine Rückkehr nach Schweden infrage. Der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge ist der Stockholmer Klub Hammarby IF „eine konkrete Option“ für den 38-Jährigen.