Werder will Köhn-Preis drücken

Werder Bremen beißt bei Galatasaray auf Granit. Wie ‚Sky‘ berichtet, möchte Werder die fünf Millionen Euro hohe Kaufoption für Derrick Köhn (26) gerne drücken. Ein Vorhaben, das am Bosporus jedoch nicht auf Gegenliebe stößt. Der Spieler selbst wolle derweil an der Weser bleiben.

Der linke Schienenspieler kam im vergangenen Sommer per Leihe an den Osterdeich und war in Abwesenheit von Felix Agu (25) lange Zeit gesetzt. Seit Agus Rückkehr muss Köhn vermehrt auf der Bank Platz nehmen, seinen Wunsch nach einem Verbleib hat dies aber offenbar nicht geschmälert.