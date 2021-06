Carls von Schalke nach Paderborn

Der SC Paderborn holt Jonas Carls an Bord. Beim Zweitligisten unterschreibt der Linksverteidiger einen Vertrag bis 2023 mit Option auf eine weitere Spielzeit. Eine Ablöse muss der SCP laut eigenen Angaben nicht zahlen. Carls war in der abgelaufenen Saison vom FC Schalke an Vitória Guimarães SC verliehen. Für den portugiesischen Erstligisten kam der 24-Jährige allerdings nur einmal zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth bezeichnet Carls als „einen jungen deutschen Spieler […], der eine sehr gute Ausbildung durchlaufen hat. Er verfügt über die Fähigkeiten, um sich in der zweiten Bundesliga durchzusetzen und eine Alternative für unsere linke Abwehrseite zu sein. Wir freuen uns auf seine weitere sportliche Entwicklung.“