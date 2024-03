Schalke-Rückkehrer: Heekerens Kampfansage

Justin Heekeren zeigt sich mit Blick auf seine Zukunft beim FC Schalke ambitioniert. Der an den belgischen Zweitligisten Patro Eisden verliehene Torhüter sagt in der ‚Rheinischen Post‘: „Mein ganz klares Ziel ist weiterhin, dass ich die Nummer eins auf Schalke werden will. Ich glaube, das ist auch nicht so unrealistisch in Zukunft.“ Seit seiner Ankunft Ende Januar stand Heekeren bei allen sieben Ligaspielen zwischen den Pfosten.

Der 23-Jährige, der an Schalke vertraglich noch bis 2025 gebunden ist, betont: „Ich bin positiv gestimmt und versuche, mich in Belgien weiter zu empfehlen. Der Torwarttrainer guckt jedes Spiel, wir telefonieren einmal pro Woche, und der Sohn von Marc Wilmots spielt auch in der Liga. Der Kontakt zu Schalke ist also weiterhin eng.“ Für die S04-Profis hat Heekeren in der Vergangenheit zwei Spiele bestritten.