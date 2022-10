Aránguiz: Spanien-Tür weit offen

Charles Aránguiz hat eine Option, mit der er sich seinen Traum vom spanischen Fußball erfüllen kann. Wie ‚El Gol Digital‘ berichtet, ist Espanyol Barcelona der Favorit auf eine ablösefreie Verpflichtung des 33-jährigen Mittelfeldspielers im Sommer 2023.

Dann läuft Aránguiz‘ Vertrag bei Bayer Leverkusen nach acht Jahren im Klub aus. Zuletzt liebäugelte der 94-fache chilenische Nationalspieler mit einem Wechsel in La Liga. Auf die Frage, wo er gerne spielen würde, antwortete der Sechser: „In Spanien, denn was den Fußball betrifft, spielen sie dort ähnlich wie in Brasilien. Es geht mehr um Ballbesitz, in Deutschland ist das weniger der Fall.“ Aus Brasilien soll Flamengo an Aránguiz interessiert sein.