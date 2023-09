HSV: Rückschlag bei Schonlau

Tim Walter hat sich zu der Verletzung von Sebastian Schonlau geäußert. Auf der heutigen Pressekonferenz stellte der Trainer des Hamburger SV einen baldigen Einsatz in Frage: „Bascho wird am Freitag und voraussichtlich auch in Wiesbaden ausfallen. Die alte Wadenverletzung ist wieder aufgebrochen, es hat sich Flüssigkeit angesammelt.“

Der 29-jährige Kapitän der Rothosen bleibt ein Sorgenkind in dieser Saison – fehlte bereits zwei Monate lang zum Start der Saison, feierte dann sein Comeback für zwei Spiele und fällt nun erneut aus.