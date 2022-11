Ajax plant Transfer-Offensive

Ajax Amsterdam will offenbar mit Verstärkungen im Winter auf die rumpelige Hinrunde reagieren. „Ajax wird versuchen, sich zu verstärken“, kündigt Reporter und Klub-Kenner Mike Verweij im Podcast der Tageszeitung ‚De Telegraaf‘ an. Wahrscheinlich sei ein Verkauf des wechselwilligen Edson Álvarez, dessen Ablöse in den Kader zurückfließen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den 25-jährigen Defensiv-Allrounder aus Mexiko hatte der FC Chelsea im vergangenen Sommer 50 Millionen Euro geboten, Ajax wollte sich allerdings nicht auf einen Last-Minute-Transfer einlassen. Sollte der niederländische Rekordmeister eine vergleichbare Summe im Januar kassieren, könnte er damit ausgiebig auf Shoppingtour gehen.