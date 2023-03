Drei Optionen: Wie entscheidet Hummels?

Frühestens Ende März, Anfang April will Mats Hummels entscheiden, wie er seine sportliche Zukunft plant. Das ist auch mit Borussia Dortmund besprochen, berichtet die ‚Sport Bild‘. Drei Optionen sollen für Hummels, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, in Frage kommen.

Möglich wäre zum einen eine Verlängerung beim BVB. Sein Jahresgehalt von zehn Millionen Euro müsste Hummels dafür in etwa halbieren, sich zudem auf einen stark leistungsbezogenen Kontrakt einlassen. Im Gespräch ist laut ‚Sport Bild‘ auch eine Anschlussrolle als Botschafter oder im Nachwuchsbereich.

Hummels über den großen Teich?

Denkbar ist aber auch ein Vereinswechsel. ‚Sport1‘ zufolge reizt Hummels ein Transfer in die USA, laut ‚Sport Bild‘ wäre aus familiären Gründen aber ein Wechsel innerhalb Europas wahrscheinlicher.

Nicht ausgeschlossen sei unterdessen auch ein Karriereende. Verletzungssorgen in der Vergangenheit haben den 34-Jährigen belastet und Spuren hinterlassen, so die ‚Sport Bild‘.