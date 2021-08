BVB: Zorc spricht über Delaney-Poker

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat sich zu den Verhandlungen mit dem FC Sevilla über einen Wechsel von Thomas Delaney geäußert. Aus Sicht des BVB-Managers ist es nicht in Stein gemeißelt, dass der 29-jährige Däne nach Andalusien wechselt. „Wir verhandeln mit Sevilla, ich kann im Moment nicht sagen, ob noch etwas passieren wird“, zitiert ‚El Sevillista‘ Zorc.

Zuletzt wurde berichtet, dass sich die Spanier und die Schwarz-Gelben über die Ablöse so gut wie einig sind, lediglich eine Million Euro trennt die Preisvorstellungen beider Klubs. Sevilla bietet derzeit sechs Millionen Euro, der BVB will sieben Millionen für Delaney einstreichen. An die Borussia ist der Abräumer nur noch bis nächsten Sommer gebunden.