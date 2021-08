BVB-Abgang: Der Stand bei Delaney

In den vergangenen Tagen entwickelte sich ein regelrechtes Transfer-Wirrwarr um Thomas Delaney. Der dänische Sender ‚TV2‘ berichtete am Montag, dass der Mittelfeldspieler bereits in Sevilla weile, um seinen Wechsel zum dort ansässigen FC abzuschließen. Tatsächlich stand Delaney aber nur einen Tag später beim Supercup gegen den FC Bayern (1:3) im Kader von Borussia Dortmund.

Einem gestrigen Bericht der spanischen ‚Marca‘ zufolge wackelte der Wechsel vom BVB nach Sevilla bedenklich, da die Ablösevorstellungen der Klubs zu weit auseinanderlägen. Nun aber die nächste Kehrtwende: ‚Bild‘ und ‚Ruhr Nachrichten‘ schreiben, dass sich Dortmund und die Andalusier im Poker mittlerweile kräftig angenähert haben.

Eine Million Differenz

Von seiner Zehn-Millionen-Euro-Forderung sei der BVB abgerückt – und auch Sevilla habe sein Angebot aufgestockt. Statt fünf biete der sechsfache Europa League-Sieger nun sechs Millionen Euro. Mit deren sieben würde sich Schwarz-Gelb nach ‚Bild‘-Informationen zufriedengeben.

Delaney ist nur noch bis 2022 an Dortmund gebunden. Da nicht von einer Vertragsverlängerung auszugehen ist, hat der BVB nun letztmals die Möglichkeit, noch eine adäquate Ablöse für den 29-Jährigen einzunehmen. 2018 hatte man für Delaney noch 20 Millionen an Werder Bremen überwiesen.