Tottenham: Sechs Neue für Conte?

Tottenham Hotspur will Cheftrainer Antonio Conte für die kommende Spielzeit ein halbes Dutzend neuer Spieler zur Verfügung stellen. Laut dem ‚Telegraph‘ sollen ein Innenverteidiger, ein rechter Außenverteidiger, zwei Mittelfeldspieler, ein Stürmer und ein Ersatztorwart geholt werden. Für die Torhüterposition wollen die Spurs den ablösefrei verfügbaren Sam Johnstone (29) verpflichten.

Für die Abwehr war zuletzt FC Turins Bremer (25) im Gespräch, im Mittelfeld könnte künftig erneut Christian Eriksen die Strippen ziehen. Der Vertrag des 30-Jährigen beim FC Brentford läuft zum Saisonende aus. Aktuell liegt Tottenham auf dem vierten Tabellenplatz und kämpft um die Qualifikation für die Champions League. Der Einzug in die Königsklasse würde den Londonern, die in dieser Saison in der Conference League vertreten waren, enorm weiterhelfen.