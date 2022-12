Barça will mit Dembélé verlängern

Die französische Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Katar und gehört zu den Favoriten auf den Titel. Einen großen Anteil am Erfolg der Mannschaft von Didier Deschamps hat Ousmane Dembélé vom FC Barcelona. Seine Vertragssituation wird auf kurz oder lang interessierte Klubs auf den Plan rufen.

Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato will Barça deshalb den Vertrag mit Dembélé zeitnah verlängern. Das bis 2024 datierte Arbeitspapier hat eine sehr geringe Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro. Davon soll die Hälfte an den Berater des 25-Jährigen fließen. Zieht ein Klub die Option, würde Barcelona ein großes Verlustgeschäft machen.

Die Katalanen haben nun Kontakt zu Dembélés Agenten aufgenommen. Sollte der Linksfuß bei der WM weiterhin Topleistungen abrufen und das Interesse anderer Klubs steigern, könnte bald die nächste Episode der Causa Dembélé im Camp Nou bevorstehen.