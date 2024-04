Benfica-Gerüchte: Ungewöhnliche Maßnahme von Mourinho

José Mourinho hat Konsequenzen aus den jüngsten Gerüchten um eine Tätigkeit bei Benfica Lissabon gezogen. Die portugiesische Trainerkoryphäe sagte einem Bericht der Fachzeitung ‚Record‘ zufolge einen Stadionbesuch ab, um keine weitere Unruhe bei den Adlern zu schüren. Ursprünglich hatte der 61-Jährige geplant, sich die Partie gegen Olympique Marseille (2:1) am gestrigen Donnerstag im Estádio da Luz anzuschauen.

Mourinho wollte allerdings keine falschen Signale senden und blieb dem Hinspiel des Europa League-Viertelfinals fern. Benficas Cheftrainer Roger Schmidt ist in der laufenden Saison nicht mehr frei von Kritik, deshalb wurde The Special One zuletzt als Nachfolger gehandelt.