Leipzig-Abschied fix: Werner wechselt zu den Spurs

Timo Werner bricht seine Zelte bei RB Leipzig ab. Tottenham Hotspur vermeldet, dass der deutsche Nationalspieler bis zum Ende der Saison ausgeliehen wird. Dem Vernehmen nach ist eine 17 Millionen Euro schwere Kaufoption Teil des Deals.

Bei Leipzig spielte Werner zuletzt keine große Rolle mehr. In der Hinrunde wurde der 27-Jährige lediglich zweimal in die Anfangsformation berufen. In wettbewerbsübergreifend 14 Einsätzen stehen drei Torbeteiligungen (ein Treffer, zwei Vorlagen) zu Buche.

Mit seinem Wechsel auf die Insel kehrt Werner in gewohnte Gefilde zurück. Von 2020 bis 2022 stürmte der beim VfB Stuttgart ausgebildete Rechtsfuß für den FC Chelsea. Bei Tottenham möchte der 57-fache Nationalspieler zurück zu alter Stärke finden, um womöglich die letzte Chance zu wahren, noch von DFB-Coach Julian Nagelsmann für die Heim-EM berücksichtigt zu werden.