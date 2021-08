Brentford verpflichtet Wissa

Der FC Brentford rüstet sich für die anstehende Premier League-Saison mit Yoane Wissa vom FC Lorient. Bei den Bees unterschreibt der 24-jährige Linksaußen einen Vierjahresvertrag. Bezüglich der Ablöse machen die Klubs keinerlei Angaben.

✍ Yoane Wissa signs on a four year contract, with the option of a further year, for an undisclosed fee.



