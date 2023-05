Augsburg-Talent nach Dortmund?

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund könnte sich mit Offensivtalent Franjo Ivanovic vom FC Augsburg verstärken. Trainer Jan Zimmermann und Teammanager Ingo Preuß führten mit dem 19-Jährigen und seinen Beratern in der vergangenen Woche Gespräche in Dortmund, berichten die ‚Ruhr Nachrichten‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben dem Drittligisten seien weitere Vereine an Ivanovic interessiert. Der Vertrag des mehrfachen kroatischen U-Nationalspielers läuft im Sommer aus. Für das Augsburger Regionalligateam schoss der Stürmer in dieser Saison in 31 Spielen 16 Tore.

Lese-Tipp

Eintracht & BVB: Der Stand im Knauff-Poker