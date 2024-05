Vor PSG-Kracher: BVB wieder mit Maatsen & Sabitzer

Borussia Dortmund steht erstmals seit 2013 wieder in einem Champions League-Halbfinale. Mit dem frischgebackenen französischen Meister Paris St. Germain trifft der BVB auf einen alten Bekannten aus der diesjährigen Gruppenphase.

Trainer Edin Terzic wollte Schwarz-Gelb auf der heutigen Pressekonferenz nicht in der Außenseiterrolle stehen lassen: „Wir wissen, wenn wir 44 Spiele gegen PSG spielen, wird es sehr schwer für uns, aber in 180 Minuten ist alles drin.“

Terzic zufolge müsse die Mannschaft vor allem defensiv „alles geben“, um die Offensive um Superstar Kylian Mbappé zu stoppen: „Wir müssen unsere Portion Glück durch gute gemeinsame Leistung erarbeiten.“

„Wird nicht immer funktionieren“

Auch Kapitän Emre Can betonte mit Bezug auf Mbappé: „Alleine gegen ihn wird schwer.“ Der 25-Jährige kommt auf satte 43 Treffer in 44 Pflichtspielen. „Also ich glaube, in 44 Spielen hat sich der Gegner vorgenommen, ihn nicht treffen zu lassen und das wird nicht immer funktionieren“, kommentierte Terzic die Quote des Franzosen.

Nichtsdestotrotz sieht der BVB-Coach sein Team nicht als Underdog: „Vielleicht sind wir die Mannschaft mit der wenigsten Erfahrung zu diesem Zeitpunkt, aber dafür vielleicht mit dem größten Hunger. Das ist etwas, das wir zu unserem Vorteil ausnutzen müssen. Mir ist es egal, ob wir die Favoriten oder die Außenseiter sind, solange wir eine Chance haben und diese Chance kann ich sehen. Und wenn es eine Chance gibt, dann muss man sie ergreifen.“

Malen & Sabitzer wieder im Training

Für jene Chance kann Terzic im Prinzip auf seine beste Elf setzen. Während Kapitän Can und Ian Maatsen nach Gelbsperren zurückkehren, konnten die zuletzt angeschlagenen Sébastien Haller, Marcel Sabitzer und Donyell Malen wieder mittrainieren. „Gestern haben sowohl Donny als auch Marcel Sabitzer wieder am Training teilgenommen. Donny konnte noch nicht alles absolvieren“, so Terzic. Für Malen könnte zunächst Jadon Sancho auf dem Flügel beginnen.

Terzic brachte die Zielvorgabe schlussendlich auf den Punkt: „Jetzt geht es darum, dass wir zwei enge Spiele kreieren wollen. Morgen haben wir die Möglichkeit mit einem Heimvorteil ein gutes Ergebnis zu erzielen und das klare Ziel ist es, dass wir uns morgen einen kleinen Vorsprung herausspielen. Das ist der klare Auftrag.“

So könnte der BVB spielen