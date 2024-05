Pérez auf Barças Wunschliste

Betis Sevillas Außenstürmer Ayoze Pérez steht auf der Wunschliste des FC Barcelona. Wie die spanische Zeitung ‚as‘ berichtet, sucht Barça-Sportdirektor Deco nach günstigen Neuverpflichtungen für den Sommer. In dieses Profil passt der 30-Jährige optimal. Pérez besitzt einen Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro.

Offensiv ist der Rechtsfuß vielseitig einsetzbar, sowohl als vorderste Spitze, aber vor allem als Flügel- oder offensiver Mittelfeldspieler. Pérez‘ Vertrag in Sevilla läuft noch bis 2027. In dieser Saison kommt er in 37 Pflichtspielen auf 13 Scorerpunkte (elf Tore, zwei Vorlagen).