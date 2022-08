Barça: Collado bittet um Wechsel

Trotz der jüngsten Vertragsverlängerung könnte Álex Collado den FC Barcelona in diesem Sommer verlassen. Wie Fabrizio Romano berichtet, würde der offensive Mittelfeldspieler gerne woanders auf Spielminuten kommen. Diese Ansinnen habe er schon Cheftrainer Xavi vorgetragen.

In der vergangenen Rückrunde war Collado an den FC Granada ausgeliehen und kam immerhin auf 17 La Liga-Partien, in denen ihm zwei Tore und eine Vorlage gelangen. Im Juni verlängerte der 23-Jährige seinen Vertrag bei den Blaugrana bis 2024, die Perspektive ist aber weiter überschaubar.