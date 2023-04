Augsburgs Preisschild für Pepi

Der FC Augsburg will mit Ricardo Pepi kein Minusgeschäft machen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wollen die Augsburger bei einem Verkauf des Mittelstürmers die 16 Millionen Euro einnehmen, die man im Winter 2022 selbst auf den Tisch gelegt hatte. Andernfalls werde man sich beim Verkauf des 20-Jährigen querstellen.

An Pepi, der aktuell als Leihspieler beim FC Groningen stark aufspielt (zwölf Treffer in 26 Spielen), bekunden Feyenoord Rotterdam sowie die PSV Eindhoven Interesse. Eine Rückkehr nach Augsburg kommt für den US-Amerikaner nach eigener Aussage nicht in Frage. Pepi würde seine Karriere am liebsten in England fortsetzen. An den FCA ist der Angreifer noch bis 2026 gebunden.

