FC Bayern: Erstes Update bei Kane

Der FC Bayern muss womöglich einige Zeit auf Topstürmer Harry Kane verzichten. Über den 31-Jährigen, der beim Klassiker gegen Borussia Dortmund (1:1) nach rund einer halben Stunde ausgewechselt werden musste, sagte Max Eberl bei ‚Sky‘: „Er hat was im Oberschenkel gespürt.“ Es sei „wohl nicht so schlimm, aber genauer können wir es erst morgen oder übermorgen sagen“. Vincent Kompany klang bei der anschließenden Pressekonferenz deutlich skeptischer: „Es wird knapp. Ich kenne nicht viele Spieler, die sich in so kurzer Zeit erholen konnten.“

Kanes Ausfall würde die Bayern in der finalen Phase der Hinrunde schwer treffen. Einen weiteren Stürmer von Topformat gibt der Kader nicht her. Mathys Tel, eigentlich ein Kandidat für eine Leihe, könnte zu mehr Spielzeit kommen. Auch eine Systemumstellung wäre denkbar.