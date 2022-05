FC Bayern: Brazzo vertröstet Tolisso

Hasan Salihamidzic kann in der Personalie Corentin Tolisso noch keine Fakten schaffen. „Wir haben viele Gespräche miteinander geführt und ich habe mich zusammen mit ihm hingesetzt“, berichtet der Sportchef des FC Bayern laut ‚Sport1‘. Man müsse „schauen, wie die Situation sich entwickelt und wie unsere finanzielle Situation ist. Wir wissen, was er denkt und er weiß, was wir denken.“

Ins gleiche Horn bläst auch Tolisso selbst. „Ich weiß es nicht“, erwidert der 27-jährige Franzose auf konkrete Nachfrage. Loses Interesse an Tolisso bekundete zuletzt unter anderem sein Ex-Klub Olympique Lyon. Tolissos Vertrag bei den Bayern endet im Anschluss an die Saison.