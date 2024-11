Beben in Frankreich | Ronaldo dreht die Zeit zurück

Schock in Frankreich

In Frankreich steht mit Olympique Lyon der nächste französische Traditionsverein vor dem Abgrund. Auf etwa 500 Millionen Euro belaufen sich die Schulden des Klubs, weshalb durch die Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), die für die Überwachung der finanziellen Sorgfalt aller französischen Klubs zuständig ist, ein Zwangsabstieg in die Ligue 2 angeordnet wurde, sollten die Schulden sich bis Saisonende nicht stark reduzieren. In der internationalen Medienlandschaft sorgt die Sanktion für großes Entsetzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die spanische ‚Marca‘ spricht von einem „Schock in Frankreich“, die ‚Sport‘ gar von einem „Beben“. Trauernd zeigt sich die englische ‚Daily Mail‘: „Eines der Juwelen des französischen Fußballs soll aufgrund einer Finanzkrise kurz vor dem Abstieg in die Ligue 2 stehen. Nach Bordeaux ein weiterer schwerer Schlag für den Fußball in Frankreich.“ Dagegen zeigt sich Lyons Vereinspräsident John Textor optimistisch: „Unser Verein wird nicht absteigen. Wenn wir unsere finanziellen Ziele bis zum Ende der Saison nicht erreichen, könnten wir absteigen. Aber das wird nicht passieren.“

Ronaldo „trotzt dem Altern“

Er hat es schon wieder getan. Cristiano Ronaldo entzückt die Fans erneut mit einem Fallrückziehertor. Und das mit 39 Jahren. In der 87. Minute stieg der 215-fache portugiesische Nationalspieler gegen Polen nach Flanke von Vitinha hoch und vollendete aus unfassbarer Höhe zum zwischenzeitlichen 5:0 (Endstand 5:1). Nach dem Spiel kam auch sein Trainer Roberto Martínez nicht aus dem Schwärmen heraus: „Er war großartig wie immer, wir sind sehr glücklich.“ Neben Martínez huldigen auch die internationalen Medien dem Superstar.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ronaldo hat die Zeit zurückgedreht“, schreibt die ‚Daily Mail‘. Die ‚Marca‘ titelt: „Cristiano Ronaldo erzielt mit Portugal ein Tor wie ein Meisterwerk und trotzt dem Altern.“ Ronaldo selbst freute sich natürlich auch über sein „schönes Tor“. „Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, die Bilder gut zu sehen, es war schön, aber ich muss den Schwierigkeitsgrad überprüfen und bewerten.“, sagte der fünffache Ballon d’Or-Gewinner nach dem Erfolg, der Portugal in der Nations League den ersten Platz der Gruppe eins sicherte.