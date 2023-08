Drei Verlängerungen bei RB

RB Leipzig stattet das Trainergespann mit neuen Arbeitspapieren aus. Die Sachsen verkünden offiziell, dass die Verträge der Co-Trainer Alexander Zickler, Marco Kurth sowie Frank Geideck um ein Jahr bis 2025 ausgedehnt werden. Bereits im Juli wurde der Kontrakt von Chef-Coach Marco Rose ebenfalls bis 2025 verlängert.

„Um erfolgreich und gut zu arbeiten zu können“, weiß Rose seine Kollegen zu schätzen, „ist es enorm wichtig, dass man ein vertrauensvolles und inhaltlich gutes Team hat. Das sind in erster Linie die Co-Trainer, aber natürlich auch der gesamte Staff. Ich habe großes Vertrauen in die Jungs, die mich zum Teil schon eine ganze Weile begleiten und die zudem viel Verantwortung tragen und übernehmen. Deshalb bin ich froh, dass Alex, Kurthi und Frank nun länger mit daran arbeiten, dass wir hier in Leipzig gemeinsam viel erreichen.“