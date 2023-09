Wintertransfer: Positive Zeichen des Palhinha-Lagers

Gonçalo Palhinha, Bruder und Berater von João Palhinha (28), hat sich via Instagram zum geplatzten Wechsel zum FC Bayern München geäußert. „Sie haben den Traum nicht zerstört, sondern ihn nur verschoben. Obwohl wir schon gewusst haben, wie groß der Verein ist, so ist er für uns noch größer geworden, nachdem wir ihn verlassen haben, unabhängig davon, was passiert ist. Die Zuneigung für den Verein in unserer Familie wird für immer bleiben, auch wenn mein Bruder nicht unterschrieben hat“, heißt es in einem Statement.

Gegenüber ‚Sport1‘ legt die Familie des Portugiesen in Bezug auf einen Wintertransfer nach: „Natürlich ist das eine Möglichkeit! João wollte immer nur zu Bayern.“ Beim FC Bayern rennen sie damit offene Türen ein. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen erklärte jüngst bei ‚Sky‘ auf Palhinha angesprochen: „Man sieht sich meistens zweimal im Leben.“ Am Deadline Day war der Wechsel des Mittelfeldspielers vom FC Fulham an die Säbener Straße überraschend gescheitert.