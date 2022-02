Nächste Wendung im Mbappé-Krimi | Newcastle plant Rekordtransfer

Zweifel bei Mbappé?

Geht er, oder bleibt er? Es ist die Fragen aller Fragen zu Kylian Mbappé. Viele sahen und sehen den französischen Superstürmer kommende Saison im Trikot von Real Madrid. Andere wiederum glauben, dass der Dienstagabend für ein Umdenken gesorgt hat. „Jetzt zweifelt Mbappé an einen Wechsel nach Madrid“, beteuert die ‚Sport‘ auf ihrer Titelseite. Der 23-Jährige sei sich nach dem 1:0 gegen gar nicht galaktische Galácticos nicht mehr so sicher, ob ein Wechsel nach Madrid die richtige Entscheidung wäre. Fest steht: Solange nichts verkündet ist, werden die Spekulationen weiterköcheln.

Nach dem Winter ist vor dem Sommer

Weiterköcheln ist das Stichwort: Newcastle United heizt mit dem vielen Geld aus Saudi-Arabien wieder munter die Gerüchteküche an. Der ‚Sun‘ zufolge wollen die Magpies im Sommer mit der Verpflichtung von Spielmacher Eberechi Eze (23, Crystal Palace) einen neuen Rekordtransfer tätigen. Kostenpunkt: schlanke 50 Millionen Euro. „Summer Bre-Eze“ (Sommerbrise) betitelt das englische Boulevardblatt seine News gewohnt kreativ.

Hollywood United

Von einer warmen Sommerbrise ist bei Manchester United nichts zu spüren – und das liegt nicht nur an der Jahreszeit. Ziemlich frostig soll es in der aktuellen Konstellation mit Trainer Ralf Rangnick und Superstar Cristiano Ronaldo (37) bei den Red Devils zugehen. Medienstimmen zufolge droht eine Spaltung der Mannschaft zwischen der englischen Clique mit Marcus Rashford (24) und Harry Maguire (28) auf der einen und den CR7-Buddies auf der anderen Seite. Erstgenannter trat diesen Meldungen bereits energisch entgegen und will nichts von Spaltung wissen. Als „We stand United“ landet der Vorstoß auf der Titelseite der ‚Manchester Evening News‘.