Der nächste Weltmeister für die Bundesliga?

14 Weltmeister spielen in der Bundesliga – so viele wie in keiner anderen Liga weltweit. Mit Nabil Fekir könnte im Sommer ein weiterer hinzukommen. Laut der ‚Estadio Deportivo‘ liebäugelt Betis Sevilla aus wirtschaftlichen Gründen mit einem Verkauf des Franzosen.

Und auch Fekir (Vertrag bis 2023) kann sich einen Wechsel vorstellen. Wie die spanische Zeitung schon vor einer Woche berichtete, deute einiges auf einen Wechsel in die Bundesliga hin. Der Offensivmann möge den deutschen Fußball, wurde hierzulande angeboten und einige Klubs zeigten sich offenbar durchaus interessiert.

Um welche Klubs es sich dabei handelt, ist unklar. Klar ist hingegen: Nur wenige kommen infrage. Der FC Bayern und Borussia Dortmund gehören etwa nicht zu den Interessenten. Das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt ist in Zeiten der Coronakrise für alle weiteren Klubs noch schwieriger zu schultern.

Für 20 Millionen nach Sevilla

Fekir war im Sommer 2019 als Kapitän von Olympique Lyon für 20 Millionen Euro zum ehrgeizigen Projekt bei Betis gewechselt. In 58 Partien sammelte der 27-jährige Linksfuß 20 Scorerpunkte, blieb damit hinter den Erwartungen zurück und verlor zuletzt auch seinen Platz in der Équipe Tricolore. Fekirs Karriere könnte neuen Schwung gebrauchen – vielleicht ja in der Bundesliga. Bis es soweit kommt, müssten aber noch einige Parameter zueinander finden.

