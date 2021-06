Österreich - Nordmazedonien: Die Aufstellungen

Am heutigen Abend (18 Uhr) trifft Österreich auf Außenseiter Nordmazedonien. David Alaba und Co. wollen gegen den kleinen Balkanstaat einen guten Start in die Gruppenphase erwischen. Doch Vorsicht: Selbst Deutschland hat sich schon beim 1:2 Ende März von Goran Pandev und seinen Mitstreitern überraschen lassen.

Österreich

Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Laimer, Alaba - Schlager, Sabitzer, Baumgartner - Kalajdzic

Nordmazedonien

Dimitrievski - Nikolov, Musliu, Velkovski - Ristovski, Bardhi, Ademi, Alioski - Elmas - Pandev, Trajkovski