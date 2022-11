Last Minute-Ausfall: Polen ohne Dragowski zur WM?

Bartlomiej Dragowski (25) wird aller Voraussicht nach nicht bei der WM in Katar antreten können. Der Torhüter von Spezia Calcio hat sich am Sonntagmittag in der Partie gegen Hellas Verona schwer am Knöchel verletzt und musste den Rasen unter Tränen auf einer Trage verlassen.

Normalerweise wäre Dragowski als Vertreter von Polens Nummer eins Wojciech Szczesny mit zum Großturnier in der Wüste gereist. Jetzt steht die Teilnahme des Schlussmanns mehr als nur auf der Kippe. Eine offizielle Mitteilung zur Schwere der Verletzung steht allerdings noch aus.