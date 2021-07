Führich-Transfer: BVB kassiert mit

Der VfB Stuttgart musste lange um die Verpflichtung von Chris Führich kämpfen. „Das war ein schöner Fight, hat Spaß gemacht“, sagt Sportdirektor Sven Mislintat laut dem ‚Zeitungsverlag Waiblingen‘ über die Verhandlungen mit dem SC Paderborn. Ein Problem bei den Gesprächen war die Weiterverkaufsbeteiligung für Borussia Dortmund – laut Mislintat „ein richtig hoher Batzen“.

Am Ende einigten sich der VfB und Paderborn auf eine Ablöse in Höhe von rund drei Millionen Euro. Der 23-jährige Führich, den Mislintat als „polyvalenten Spieler“ bezeichnet, soll in Stuttgart die Nachfolge von Copa América-Gewinner Nicolás González antreten. Der Argentinier verließ das Schwabenland in Richtung AC Florenz.