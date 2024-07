Trainerlaufbahn: Das sagt Hummels

Nach seiner aktiven Karriere als Profifußballer kann sich Mats Hummels durchaus vorstellen, auch an der Seitenlinie als Trainer zu arbeiten. Gegenüber ‚Amazon Prime‘ sagt der Innenverteidiger: „Ja und nein, also ich glaube, das macht schon Spaß, aber es bringt schon auch viel mit.“ Der 35-Jährige gibt aber auch zu bedenken: „Als Trainer bist du 24/7 drin und hast immer Überlegungen, gehst Personalentscheidungen durch und da kannst du dich ja nie rausnehmen und das wird ja dann noch mehr an Stress, an mentalem Stress und Arbeit, als das als Spieler war.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell konzentriert sich Hummels noch auf seine aktive Karriere. Nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund ist er momentan vereinslos. An Angeboten anderer Vereine scheint es dem Weltmeister von 2014 nicht zu mangeln. In der abgelaufenen Saison kam er in 40 Pflichtspielen für den BVB zum Einsatz und zeigte sich insbesondere in den Champions League-Spielen als Anführer in der Innenverteidigung.