Bundesliga-Interesse an City-Talent McAtee

Manchester Citys James McAtee hat das Interesse aus diversen europäischen Top-Ligen auf sich gezogen. Wie Fabrizio Romano berichtet, ziehen Vereine aus der Bundesliga, Eredevisie und Premier League den 21-jährigen Mittelfeldspieler als potenzielle Verstärkung in Betracht. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

McAtee war die vergangenen zwei Jahre an Premier League-Absteiger Sheffield United verliehen und wusste dort mit 22 Torbeteiligungen (14 Tore, acht Assists) in 84 Spielen zu überzeugen. Auch wenn Sheffield nach dem Aufstieg 2023 nun wieder den Gang ins englische Unterhaus antreten musste, signalisierte zuletzt auch City-Trainer Guardiola, dass man dem zehnfachen englischen U21-Nationalspieler den Sprung in den City-Kader zutraut.