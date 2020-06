Dynamo: Becker übernimmt für Minge

Ralf Becker ist neuer Sportchef bei Dynamo Dresden. Der 49-Jährige übernimmt nach Vereinsangaben ab dem 1. Juli die Geschicke des bisherigen Amtsinhabers Ralf Minge.

„Wir haben uns bei unserem Auswahlprozess in den zurückliegenden Wochen intensiv mit verschiedenen Bewerbern beschäftigt und uns am Ende einstimmig für unseren Wunschkandidaten entschieden, weil wir davon überzeugt sind, mit Ralf Becker in den kommenden Jahren unsere Ziele im sportlichen Bereich zu erreichen“, sagt Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig über die weitreichende Personalentscheidung.