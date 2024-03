Darum glaubt man in Leverkusen an den Alonso-Verbleib

Fernando Carro, Klubchef von Bayer Leverkusen, scheint fest an einen Verbleib von Xabi Alonso über das Saisonende hinweg zu glauben. „Er hat einen Vertrag bis 2026 und es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, dass er hier bleibt“, zitiert die ‚Sport Bild‘ den 59-Jährigen von der heutigen Mitgliederversammlung des Verbandes Westdeutscher Sportjournalisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Carro weiter: „Im Fußball weißt du nie, was passiert. Aber ich habe großes Vertrauen, wir haben eine sehr gute Beziehung. Ich bin sehr entspannt, wie Simon Rolfes auch. Wir sind schon lange in den Kader-Planungen für die nächste Saison – mit Xabi Alonso.“ Dass Alonso der Trainer der Werkself ist, bezeichnet er als „Glücksfall“. „Deshalb hoffe ich, dass er noch lange bei uns bleibt, weil er wirklich ein Top-Trainer ist“, so Carro weiter.

Lese-Tipp

Bayer-Talent zurück nach Österreich?

Was wenn Alonso geht?

Alonso steuert mit der Werkself zurzeit auf die erste Meisterschaft der Klubgeschichte zu. Der aktuelle Erfolg hat natürlich längst die Aufmerksamkeit großer Vereine geweckt. Der FC Bayern und der FC Liverpool wurden zuletzt heiß gehandelt, auch Real Madrid ist mittelfristig ein Kandidat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Fall, dass Alonso doch schon in diesem Jahr den Verlockungen der internationalen Fußball-Elite erliegen könnte, sieht sich Carro aber ebenfalls gerüstet: „Wir haben eine Trainerliste, die immer aktualisiert wird, wir müssen für den Fall vorbereitet sein, dass es anders kommt als wir denken. Ich glaube aber nicht, dass es so kommt.“