BVB-Flirt Haller: „Schritt nach vorne“

Sébastian Haller bereut seinen Wechsel in die Eredivisie zu Ajax Amsterdam keineswegs. „Ich betrachte meinen Wechsel eher als einen Schritt nach vorne. Hier werde ich gebraucht und geschätzt, das war in meiner Karriere nicht immer der Fall“, so der Stürmer, der zuvor bei West Ham United nicht glücklich wurde, laut ‚kicker‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor allem die Auftritte in der Champions League genießt der 27-Jährige in vollen Zügen: „Ein Traum wurde wahr. Ich war zwar mit Frankfurt im Halbfinale der Europa League, aber was ich gerade erlebe, ist noch ein Stück höher, was das Niveau des Wettbewerbs anbelangt.“ In drei Partien der Königsklasse traf Haller bereits sechsmal. Borussia Dortmund hat den Torjäger als Nachfolger von Erling Haaland (21) auf dem Zettel.