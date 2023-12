BVB verpennte Lino-Transfer

Bei Atlético Madrid blüht Samuel Lino aktuell auf, Borussia Dortmund ließ sich den talentierten Flügelstürmer allem Anschein nach durch die Lappen gehen. Laut Fabrizio Romano wollte der BVB Lino im Sommer 2022 für 15 Millionen Euro verpflichten. Zu diesem Zeitpunkt sei sich der 23-Jährige jedoch schon mit den Rojiblancos über eine Zusammenarbeit einig gewesen. Atlético verpflichtete den Brasilianer seinerzeit für gerade einmal 6,5 Millionen Euro und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2027 aus.

In der zurückliegenden Saison durfte sich Lino allerdings noch nicht bei den Colchoneros zeigen, sondern wurde zwecks Spielpraxis an den FC Valencia verliehen. Erst seit dieser Spielzeit streift sich der Rechtsfuß das Trikot der Madrilenen über. Zwar ist der Dribbler nach wie vor kein Stammspieler, in vier Champions League-Einsätzen konnte Lino aber starke fünf Scorer sammeln. Die Schwarz-Gelben, denen auf den Flügeln zuweilen die Explosivität fehlt, wird es ärgern.