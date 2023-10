Barça plant Mega-Verkauf | „Ant’s Back“

Barça braucht Millionen

Gerade erst vermeldete der FC Barcelona einen Nettogewinn von 304 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2022/23. In Folge dessen konnten die Schulden von 680 Millionen Euro aus dem Sommer auf aktuell 552 Millionen Euro reduziert werden. Das klamme Barça, das vor Jahren nur so mit Geld um sich geworfen hat, fährt mittlerweile einen harten Sparkurs.

Im vergangenen Transfersommer wurden weniger als fünf Millionen Euro in neue Profis investiert. Gleichzeitig verbuchten die Katalenen 105 Millionen Euro aus Spielertransfers. Aber das ist offenbar noch nicht genug: Nach Informationen der ‚Sport‘ streben die Blaugrana einen weiteren „großen Verkauf an, um durchzuatmen und die weiteren Planungen in aller Ruhe anzugehen“.

Welchen Kandidaten der spanische Meister opfern würde, ist noch unklar. Die Verantwortlichen rund um Sportdirektor Deco befassen sich jedenfalls mit dem gesamten Kader, um höchstmögliche Einnahmen zu generieren. Der Sportzeitung zufolge könnte es am Ende Ansu Fati treffen, der momentan an Brighton & Hove Albion ausgeliehen ist.

Anthony vor Comeback

Manchester United begrüßt am heutigen Champions League-Abend den türkischen Meister Galatasaray im Old Trafford. Erstmals seit Anfang September könnte auch 95-Millionen-Mann Antony wieder mit von der Partie sein. Der Offensivspieler, der aufgrund schwerer Gewaltvorwürfe für einen Monat von der Bildfläche verschwunden war, nahm erst jüngst das Training bei den Red Devils wieder auf.

Nun darf sich der Brasilianer Hoffnung auf einen Einsatz gegen Galatasaray machen. „Wir ziehen Antony in Betracht. Gestern hat er sein erstes Teamtraining absolviert, heute steht das Abschlusstraining an und danach treffen wir unsere Entscheidung“, zitieren ‚Mirror‘ und ‚Daily Star‘ Trainer Erik Ten Hag. Fakt ist allerdings auch, dass weiter gegen Anthony ermittelt wird. Das Thema wird die Red Devils also noch eine Weile beschäftigen.