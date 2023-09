Laufende Ermittlungen: United holt Antony zurück

Antony darf wieder am Training von Manchester United teilnehmen. Wie die Red Devils mitteilen, wird der Brasilianer vorerst in den Kader reintegriert und kommt auch für Spiele wieder in Frage. Der englische Rekordmeister erklärt: „Seit die ersten Vorwürfe im Juni erhoben wurden, hat Antony bei polizeilichen Ermittlungen sowohl in Brasilien als auch im Vereinigten Königreich kooperiert und er tut dies auch weiterhin.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Hintergrund: Gegen Antony stehen Vorwürfe häuslicher Gewalt im Raum. Ex-Freundin Gabriela Cavallin wirft ihrem ehemaligen Partner vor, sie während ihrer damaligen Beziehung mehrfach körperlich attackiert zu haben. Kurz darauf meldeten sich zwei weitere Frauen öffentlich zu Wort, die ähnliche Anschuldigungen gegen den brasilianischen Nationalspieler erhoben.

Lese-Tipp

United und Chelsea an Lorran dran

Daraufhin verschwand Antony in Absprache mit United erstmal von der Bildfläche, „um Ablenkung für meine Mannschaftskameraden und unnötige Kontroversen für den Verein zu vermeiden“, wie er auf Instagram klarstellte. Nun kehrt der 23-jährige Flügelstürmer, der im Sommer 2022 für 95 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam gekommen war, erstmal ins Team zurück.