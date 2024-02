VfB bangt um Guirassy

Hinter einem Einsatz von Serhou Guirassy im morgigen DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen (20:45 Uhr) steht noch ein Fragezeichen. Sebastian Hoeneß, Trainer des VfB Stuttgart, gab auf der heutigen Pressekonferenz zu Protokoll: „Wir müssen abwarten, ob Serhou Guirassy spielen kann. Wir checken ihn durch, er hatte auch mit einer Magen-Darm-Geschichte zu kämpfen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Guirassy kam letztmals Ende Dezember für den VfB zum Einsatz. Am Freitag schied der Torjäger mit Guinea im Afrika-Cup-Viertelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo (1:3) aus. Im Stuttgart-Trikot hat der 27-Jährige in dieser Saison 19 Tore in 16 Pflichtspielen geschossen.