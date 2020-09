Barça: Preisschild für Rafinha

Der FC Barcelona würde Mittelfeldspieler Rafinha gerne von der Gehaltsliste streichen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, rufen die Katalanen eine Ablösesumme von 16 Millionen für den 27-Jährigen auf. Bisher hat die Summe jedoch potenzielle Interessenten, zu denen unter anderem Celta Vigo und Leeds United gehören, abgeschreckt.

Rafinha spielte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis in Vigo. Die Spanier würden den Linksfuß gerne behalten – die aufgerufenen Summe kann der Klub aus Galizien jedoch nicht bezahlen. In Barcelona steht der Brasilianer nur noch bis 2021 unter Vertrag. Sollte sich in diesem Transferfenster kein Abnehmer finden, könnte der filigrane Techniker ab Januar nächsten Jahres mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel frei verhandeln.