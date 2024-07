Barça-Zukunft: Flick will mit Gündogan sprechen

Die Zukunft von Ilkay Gündogan beim FC Barcelona wird Chefsache. Wie die ‚Sport‘ berichtet, will Cheftrainer Hansi Flick zeitnah das Gespräch mit dem 33-jährigen Mittelfeldspieler suchen, um herauszufinden, wie der DFB-Kapitän plant. Bei den Katalanen gilt Gündogan als Verkaufskandidat. Barça ist auch diesen Sommer auf Transfereinnahmen angewiesen, um die Financial Fairplay-Regeln einzuhalten und Gündogan zählt zu den Großverdienern im Klub.

Sportlich hat sich der ehemalige Bundesligaprofi nichts zu Schulden kommen lassen: In seiner ersten Saison in Barcelona steuerte der Rechtsfuß 14 Vorlagen und fünf Treffer in 51 Partien bei. Bei den Blaugrana werde man daher dem Bericht der ‚Sport‘ zufolge Gündogans Entscheidung akzeptieren, egal wie sie ausfällt. Demnach tendiert der langjährige ManCity-Profi nach aktuellem Stand zu einem Verbleib bei Barça. Sein Vertrag ist noch bis 2025 gültig.