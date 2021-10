Ex-Bayern-Talent spielt beim HSV vor

Der Hamburger SV nimmt eine Verstärkung für die Verteidigung ins Visier. Laut Informationen der ‚Hamburger Morgenpost‘ absolviert Kilian Senkbeil momentan ein Probetraining bei der zweiten Mannschaft der Hanseaten. Die HSV-Reserve benötigt einen Ersatz für Defensivakteur Luca Benz, der verletzungsbedingt noch für mehrere Monate ausfällt.

Senkbeil war in der Jugend von RB Leipzig ausgebildet worden und wechselte anschließend im Sommer 2018 zur Amateurmannschaft des FC Bayern München. 23 Mal spielte der Verteidiger in der vergangenen Saison in der dritten Liga. Seit seinem Engagement an der Isar ist der 22-Jährige vereinslos und nahm im Sommer bereits bei den Würzburger Kickers ohne Erfolg testweise am Training teil. Über eine endgültige Verpflichtung hat der HSV noch kein Urteil gefällt.