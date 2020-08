Selke: Lieber Werder als Premier League

Für eine Rückkehr zu Werder Bremen hat Davie Selke selbst Vereinen aus seiner Traum-Liga Premier League einen Korb gegeben. „Ich wollte Werder etwas zurückgegeben und bin deshalb nicht in die Premier League gegangen“, erzählt der 25-jährige Stürmer der ‚DeichStube‘, „es ist immer noch ein großer Wunsch von mir, irgendwann in England zu spielen. Doch ich hatte einfach Bock auf Werder.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Selke führt aus: „Es ist der einzige Klub, der mir so viel bedeutet. Hertha BSC ist ein toller Verein, Berlin eine tolle Stadt. Aber Werder bin ich einfach dankbar. Das war damals (2014/15, Anm. d. Red.) nicht selbstverständlich, mich als so jungen Spieler so oft in der Bundesliga zu bringen – 30, 31 Mal.“ Nach einer schwachen Rückrunde als Leihspieler wolle er nun „wieder der alte Davie werden“. Halten die Bremer die Klasse, müssen sie Selke nächstes Jahr für 15 Millionen Euro Hertha BSC abkaufen.