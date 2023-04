Milan: Díaz-Gipfeltreffen mit Real

Der AC Mailand will sich zur Klärung der Personalie Brahim Díaz (23) mit dessen regulärem Arbeitgeber Real Madrid treffen. „Wir werden uns mit Real zusammensetzen, um herauszufinden, ob wir eine Lösung finden“, sagte Milans Sportdirektor Frederic Massara im Vorfeld der Ligapartie gegen den FC Empoli (0:0) am Mikrofon von ‚Sky Italia‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Leihspieler Díaz sei „ein Junge, auf den wir uns weiter konzentrieren wollen“, so der Klubboss. Die Rossoneri hoffen, den Mittelfeldspieler langfristig in der Modestadt zu halten. Dafür allerdings müsste Real dem italienischen Meister entgegenkommen. 22 Millionen Euro beträgt die Kaufoption, 16 Millionen Euro plus Boni wäre Milan bereit zu zahlen. Zuletzt wurden auch die Premier League-Klubs FC Chelsea und Newcastle United als Abnehmer gehandelt.

Lese-Tipp

Chelsea: Auch Ancelotti ein Kandidat?