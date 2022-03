Europas Top-Torjäger | Schießt sich Haller von Ajax weg?

Auch im Spitzenspiel gegen Feyenoord Rotterdam, das Tabellenführer Ajax Amsterdam mit 3:2 für sich entschied, trug sich Sébastien Haller (27) wieder in die Torschützenliste ein. Der ehemalige Frankfurter traf in dieser Saison 33 Mal in 35 Pflichtspielen, alle 89 Minuten im Schnitt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst im Januar vor einem Jahr hatte Ajax den 1,90 Meter großen Ivorer von West Ham United verpflichtet, mit 22,5 Millionen Euro Ablöse einen neuen Rekordtransfer getätigt. Dennoch dürfte es im Sommer schwierig werden, Haller zu halten.

Dessen Berater sondieren dem Vernehmen nach bereits den Markt, Interesse soll unter anderem Inter Mailand hinterlegt haben – laut ‚Gazzetta dello Sport‘ fordert Ajax 35 Millionen Euro. Auch bei Borussia Dortmund steht der ivorische Nationalspieler angeblich als einer von mehreren Kandidaten für die Haaland-Nachfolge auf der Liste.

Die besten Torjäger Europas