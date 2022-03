Beratertreffen: Inter mischt bei Haller mit

Das haben sie sich alles ganz anders vorgestellt bei Ajax Amsterdam. Nach einem 2:2 im Hinspiel, etlicher verpasster Torchancen und einem Bock von Keeper André Onana sind die ambitionierten Niederländer plötzlich raus aus der Champions League. Auch, weil dem 32-fachen Saisontorschützen Sébastian Haller (27) zur Abwechslung mal kein Treffer gelingen wollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass nun jenes 0:1 gegen Benfica große Auswirkungen auf die Zukunftspläne des Franzosen hat, darf aber bezweifelt werden. So oder so ist Haller (Vertrag bis 2025) mit seiner Torquote ein heißer Abschiedskandidat im Sommer – auch ein Weiterkommen seines Klubs hätte daran nichts geändert. Nach und nach bringen sich die Interessenten in Stellung. So auch der italienische Meister Inter Mailand.

Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge haben sich die Nerazzurri bereits mit Hallers Beratern getroffen und ihr Interesse bekundet. Weit gediehen ist die Sache noch nicht, bislang wurde – wie in der Branche üblich – sondiert und sich die gegenseitige Wertschätzung ausgesprochen. Dennoch: Mit dieser Annäherung nimmt nun auch Inter am Rennen um die Dienste des Ex-Frankfurters teil.

35 Millionen Euro aufwärts

Ende des vergangenen Jahres wurde Haller als potenzieller Nachfolger von Erling Haaland (21) bei Borussia Dortmund gehandelt. Zuletzt war diesbezüglich nichts mehr zu vernehmen, was aber nicht bedeutet, dass der BVB aus dem Spiel ist. Wer sich auch immer auf ein Wettbieten einlässt, wird laut ‚Gazzetta dello Sport‘ mindestens 35 Millionen Euro Ablöse aufwenden müssen.