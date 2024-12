Chiesa strebt Wechsel an

Federico Chiesa (27) will Konsequenzen aus seiner verkorksten Situation beim FC Liverpool ziehen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato strebt der Außenstürmer inzwischen mit Nachdruck eine Leihe an. Mögliche Abnehmer sind die SSC Neapel und Inter Mailand.

Erst im Sommer hatte der Premier League-Vertreter Chiesa für zwölf Millionen Euro von Juventus Turin losgeeist. Seitdem blickt der 51-fache Nationalspieler auf magere 123 Einsatzminuten (eine Vorlage) zurück. „Federico hat die gesamte Saisonvorbereitung verpasst und ist dann in eine Meisterschaft eingestiegen, in der die Intensität höher sein könnte als in der Serie A. Das macht es für ihn schwierig, den notwendigen Schritt zu machen, um das Intensitätsniveau des Rests der Mannschaft zu erreichen“, sagte Liverpool-Coach Arne Slot unlängst. Dass die Reds den schnellen Rechtsfuß ziehen lassen, ist also längst nicht sicher.