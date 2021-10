Zakaria ein Thema in Barcelona?

Denis Zakaria wird mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. Wie die katalanische Zeitung ‚Sport‘ schreibt, hält man bei den Blaugrana große Stücke auf den Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach. Nach aktuellem Stand ist Zakaria zum Saisonende ablösefrei auf dem Markt.

Großes Interesse am 24-jährigen Schweizer bekundet auch die AS Rom. Die Italiener waren schon im Sommer dran und planen nun wohl eine Verpflichtung im Januar. Aber auch in Gladbach hat man die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung noch nicht aufgegeben.