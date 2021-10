Gladbach: Eberl kündigt Angebote für Ginter & Zakaria an

Max Eberl ist ein Mann offener Worte. Derzeit Fehlen dem Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach die finanziellen Mittel, um seinen Leistungsträgern – allen voran Innenverteidiger Matthias Ginter (28) – neue Verträge vorzulegen. Einen Hehl machte der Kaderplaner daraus nie.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Man darf nicht vergessen“, gibt Eberl gegenüber der ‚Bild‘ zu bedenken, „dass neben den Ausfällen durch die Pandemie ein zweiter Meteor bei uns voll eingeschlagen hat. Durch den geringeren TV-Vertrag hatten wir 16 Millionen Euro Einnahmen weniger. Das sind Beträge, die wir nicht einfach so auffangen können.“

Inzwischen sieht der Ex-Profi aber Licht am Ende des Tunnels – sowohl bei Ginter als auch bei Mittelfeldspieler Denis Zakaria (24). Beide haben nur noch Verträge bis Juni. „Gerade werden die Stadien wieder voller“, registriert Eberl und kündigt an: „Wenn das alles so weitergeht, ist das nächste Ziel, beiden adäquate Angebote zu unterbreiten.“

Zakarias „sehr gute Perspektive“

Vor allem Zakaria war im vergangenen Sommer ein heißer Verkaufskandidat. Nun hoffen die Fohlen, sich doch noch mit ihrem Mittelfeldmotor arrangieren zu können. „Ihm können wir eine sehr gute Perspektive aufzeigen“, weiß Eberl, „[…] wenn er noch mal um die Meisterschaft spielen will, dann kann ich ihm das hier nicht versprechen. Aber dass er bei uns einen herausragenden Stellenwert hat, ist klar.“