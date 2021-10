Ajax: Onana zurück bei den Profis

Ajax Amsterdam begrüßt einen alten Bekannten zurück im Trainingsbetrieb der Profis. André Onana (25) wird fortan nicht mehr mit der U21, sondern wieder mit der Mannschaft von Erik ten Hag trainieren. Der Torhüter befindet sich in den letzten Zügen seiner neun Monate andauernden Dopingsperre. Ab dem 4. November ist Onana wieder spieleberechtigt.

Sportchef Marc Overmars erklärt, warum der Klub Onana wieder im Eredivisie-Team aufnimmt: „Uns war klar, dass André im vergangenen Sommer einen Transfer machen würde. Das ist nicht passiert und er steht noch bei uns unter Vertrag. Meine Position zu seiner Situation war klar, aber dann kam die Nachricht, dass Maarten Stekelenburg ausfällt.“ Stekelenburgs Pause ermöglicht nun die Rückkehr von Onana.

Auch Trainer ten Hag sieht die Dinge positiv und pragmatisch: „André ist ein fantastischer Keeper, der Ajax viel bedeutet hat und er ist fit.“ Um die ambitionierten Ziele des Klubs zu erreichen, sei es wichtig, „dass wir einen tiefen und guten Kader zur Verfügung haben“. Die angespannte Lage auf der Torhüterposition könnte Onana nicht nur eine Rückkehr in den Kader, sondern auch wieder einen Platz zwischen den Pfosten bescheren.

Der kamerunische Nationaltorwart steht trotz langer Auszeit auf der Liste einiger europäischer Topklubs. In den vergangenen Wochen wurde er unter anderem mit Inter Mailand und dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Auch der FC Barcelona soll den Schlussmann auf dem Radar haben. Nächsten Sommer läuft Onanas Vertrag bei Ajax aus und er kann sich ablösefrei einem neuen Arbeitgeber anschließen.

Andre Onana resumes first team training.



As of today, Andre Onana will begin training with the Ajax first team again. The goalkeeper was allowed to resume his training activities at Ajax from the beginning of September, but he has been training with Ajax U21 since that time.